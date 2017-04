Ekstraklasa. Korona Kielce nie odpuszcza. "Kolejne wyzwania"

Do Poznania Korona wyjeżdża już po raz drugi w tym sezonie. W grudniu ubiegłego roku kielczanie przegrali z Lechem 0:1. Zespół trenera Macieja Bartoszka punktów wtedy nie zdobył, ale zebrał sporo pochwał za swoją grę. - Zagraliśmy naprawdę dobre spotkanie i nie byliśmy wcale gorsi od Lecha. Wyjechaliśmy z Poznania bez punktów, ale nie musieliśmy się wstydzić za swoją postawę - podkreślił Rymaniak.- To był otwarty mecz, obie drużyny miały sporo okazji do zdobycia bramek. Nie musieliśmy przegrać tego spotkania" - dodał pomocnik Korony Mateusz Możdżeń, który grał w Poznaniu przez pięć sezonów i z Lechem świętował mistrzostwo Polski.- Kiedy grałem w poznańskim klubie, u siebie z reguły dość pewnie wygrywaliśmy z Koroną, ale już w Kielcach grało się nam zdecydowanie trudniej. Teraz stoję po drugiej stronie barykady. Wiem, że Korona nigdy nie wygrała na Bułgarskiej. Ale każda seria kiedyś się kończy. Już nie raz udowadnialiśmy w tym sezonie, że jesteśmy w stanie powalczyć z każdym - podkreślił Możdżeń.Korona do grona ośmiu najlepszych drużyn awansowała niemal w ostatniej chwili i w dość szczęśliwych okolicznościach, mimo porażki w ostatnim meczu u siebie z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. - Fakt, że mieliśmy trochę szczęścia. Ale to jak najbardziej zasłużona nagroda za to, co pokazaliśmy w 30 kolejkach. Nie dostaliśmy nic za darmo, ten sukces wywalczyliśmy postawą na boisku - zaznaczył obrońca Korony.Kielczanie awansując do grupy mistrzowskiej zapewnili sobie już utrzymanie w ekstraklasie. "Nie zamierzamy się tym zadowolić. Chcemy udowodnić, że nie jesteśmy w tej górnej części tabeli przez przypadek i jednocześnie utrzeć nosa tym wszystkim, którzy przed sezonem skazywali nas na pewny spadek. Nikt z nami za darmo punktów nie zdobędzie" - podkreślił wojowniczym tonem Rymaniak.- Motywacji na pewno nam nie zabraknie. Awansowaliśmy już do tej pierwszej ósemki, ale przed nami kolejne wyzwania. Przed sezonem byliśmy pewniakami do spadku. Swoja postawą chyba niektórych kibiców zaskoczyliśmy. Chcemy zaskakiwać dalej - zapewnił Możdzeń.Piątkowe spotkanie Lecha z Korona rozpocznie się w Poznaniu o godz. 20.30.