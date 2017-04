Tenis. Eugenie Bouchard: Maria Szarapowa to oszustka, nie powinna już grać w tenisa

30-letnia Rosjanka została zawieszona na 15 miesięcy za doping. W środę rozegrała pierwszy mecz po powrocie - w 1. rundzie turnieju WTA w Stuttgarcie pokonała Włoszkę Robertę Vinci 7 :6, 6:3. Szarapowa wystartowała w Niemczech , gdyż dostała od organizatorów tzw. "dziką kartę". To nie spodobało się wielu tenisistkom, w tym Bouchard.- To niesprawiedliwe wobec innych zawodniczek, które grają fair - stwierdziła kanadyjska tenisistka. - WTA wysłało złą wiadomość młodym dzieciom: "nawet jak będziecie oszukiwać, to i tak powitamy was z otwartymi ramionami". To nie jest w porządku, a Szarapowa już nie może być moim wzorem po tym, co zrobiła.- Ten dzień to dla mnie szczególny moment. Czułam się jak mała dziewczynka, która rozgrywa swój pierwszy mecz. Cieszę się, że mogłam wrócić do wykonywania swojego zawodu. Ten okres wiele mnie nauczył - powiedziała Szarapowa, która dodała, że "nie zajmuje się rywalkami". - Jestem sportowcem i atletką, na tym się skupiam. Przyjmuję dzikie karty od organizatorów, by móc wziąć udział w turniejach. Muszę rozgrywać mecze i wygrywać je tak jak inne tenisistki. To, co najważniejsze, ma miejsce na korcie. Wolę, by przemawiały za mnie moje występy, wygrałam pięć turniejów wielkoszlemowych i byłam numerem 1 na świecie - zakończyła Szarapowa.