Primera Division. Właściciel Malagi: "Szumowiny z Katalonii nie powąchają tytułu"

Real zagra na wyjeździe z Malagą w ostatniej kolejce sezonu. Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że Malagę prowadzi Michel, była gwiazda Realu Madryt Kiedy na początku kwietnia , w 31. kolejce Malaga ograła u siebie Barcelonę 2:0 Michel stwierdził, że "Real nie potrzebuje naszej pomocy, bo i tak będzie mistrzem, ale człowiek Madrytu w Maladze podał mu pomocną dłoń".Pojawiły się wątpliwości, czy Michel znów nie wyciągnie pomocnej dłoni w ostatniej kolejce, by jeszcze raz pomóc Realowi.- To jest mój Real, ale i moja Malaga. Muszę respektować te wartości, których nauczyłem się właśnie w Madrycie: szacunek do rywalizacji i chęć zwyciężania w każdym meczu. Zresztą moi piłkarze nie wybaczyliby mi, gdybym postąpił inaczej - powiedział Michel w radiowym programie "El Larguero". - Wolałbym, by sprawa mistrzostwa wyjaśniła się przed ostatnią kolejką - zawsze lepiej witać mistrza, niż pokonać swój były klub, ale jestem profesjonalistą. To śmieszne sugerować, że mógłbym odpuścić, by pomóc swemu byłemu klubowi.Michela zapytano o podobieństwa między obecną sytuacją, a tymi z lat 1992-93. W obu przypadkach Real w ostatnich kolejkach grał z Tenerife, którego trenerem był Jorge Valdano, wcześniej piłkarz "Królewskich". - Jest duża różnica. Ja jestem znacznie większym madridistą niż on - stwierdził Michel.Ale Barcelona jakoś nie wierzy w szczere intencje Michela. Trener Katalończyków, Luis Enrique, zapytany, czy liczy na wygraną podopiecznych Michela w ostatniej kolejce, odparł żartem: "Gdyby moja babcia miała koła, byłaby rowerem". Ale zagotowało się dopiero, kiedy głos zabrał właściciel Malagi, szejk Abdullah Al-Thani. Jeden z kibiców Barcelony zapytał go na Twitterze, czy jego drużyna pokona Real, by pomóc Barcelonie w zdobyciu mistrzostwa. - Jeśli Allah pozwoli, pokonamy Real. Ale po kłamstwach na temat trenera Michela katalońskie szumowiny nie powąchają tytułu" - odpisał po arabsku szejk.Na reakcję klubu nie trzeba było długo czekać - Barcelona zapowiedziała skierowanie wniosku do Komisji przeciwko Przemocy oraz Komitetu Rozgrywek hiszpańskiej federacji piłkarskiej o ukaranie Al-Thaniego. Słowa piłkarza Malagi, Sandro, że "chce strzelić Realowi gola, by Barcelona zdobyła tytuł" jakoś nikogo nie uspokoiły.