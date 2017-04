Premier League. Joey Barton zawieszony na 18 miesięcy. "Kończę karierę"

Pomocnik Burnley dostał również karę w wysokości 30 tys. funtów. W okresie od 26 marca 2006 roku do 13 maja 2016 roku postawił 1260 zakładów. Barton przyznał się do przewinienia i stwierdził, że zawieszenie "zmusza go do przedwczesnego zakończenia kariery".34-letni Anglik dostał tak surową karę m.in. dlatego, że obstawiał również porażki swoich drużyn - robił tak w latach 2004-2011. Mimo to przekonuje, że zawsze dawał z siebie wszystko, a często obstawiał mecze, w których nie było go nawet w kadrze meczowej.Od stycznia Barton jest graczem Burnley, do którego wrócił po pobycie w Glasgow Rangers. W przeszłości grał w Manchesterze City, Newcastle United, Queens Park Rangers oraz Olympique Marsylii. W reprezentacji Anglii zaliczył jeden występ - w 2007 roku w towarzyskim meczu z Hiszpanią.