NBA. Trzecie z rzędu zwycięstwo Celtics

O zwycięstwie Celtics zadecydowała świetna czwarta kwarta. Na jej początku to "Byki" nieznacznie prowadziły, ale później przez blisko sześć minut zdołały zdobyć zaledwie cztery punkty. Najlepsza drużyna Konferencji Wschodniej w sezonie zasadniczym wykorzystała niemoc rywala. Gospodarze szybko osiągnęli piętnastopunktowe prowadzenie, którego już nie oddali.Celtics do zwycięstwa poprowadzili Isaiah Thomas i Avery Bradley. Obaj zdobyli po 24 punkty. Al Horford dołożył natomiast 21 pkt i dziewięć asyst. Wśród pokonanych prym wiódł Dwyane Wade - 26 pkt.Prowadzenie 3-2 objęła także drużyna Marcina Gortata Washington Wizards. Minionej nocy "Czarodzieje" we własnej hali pokonali ekipę Atlanta Hawks 103:99. Dorobek polskiego środkowego to pięć punktów, dziesięć zbiórek i trzy bloki.Wśród zwycięzców najlepsi byli Bradley Beal i John Wall. Pierwszy zdobył 27 punktów, a Wall dołożył 20 pkt i 14 asyst. W drużynie "Jastrzębi" na wyróżnienie zasługuje Niemiec Dennis Schroeder - 29 pkt i 11 asyst.Jeśli w serii był remis 2-2, to zwycięzca piątego meczu aż w 82 procentach przypadków wygrywał całą rywalizację.Szóste mecze zaplanowano na piątek w Chicago i Atlancie. Ewentualne siódme spotkania, w Bostonie i Waszyngtonie, odbędą się w niedzielę. Zwycięzcy w tych parach zagrają ze sobą w drugiej rundzie.