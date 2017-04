WTA w Stuttgarcie. Szarapowa wróciła po dyskwalifikacji i wygrała

W kolejnym spotkaniu przyjdzie jej się zmierzyć z rodaczką Jekateriną Makarową, która dzień wcześniej wyeliminowała Agnieszkę Radwańską Szarapowa, która nie jest obecnie notowana w rankingu WTA, dostała od organizatorów tzw. dziką kartę. To wywołało falę protestów innych tenisistek, ale tym była liderka światowego zestawienia się nie przejęła.- Ten dzień to dla mnie szczególny moment. Czułam się jak mała dziewczynka, która rozgrywa swój pierwszy mecz. Cieszę się, że mogłam wrócić do wykonywania swojego zawodu. Ten okres wiele mnie nauczył - przyznała tuż po środowym zwycięstwie.Maria Szarapowa (Rosja) - Roberta Vinci (Włochy) 7 :5, 6:3.