Premier League. United bez Pogby, City bez Silvy w derbach Manchesteru

Francuz, który w sierpniu został najdroższym piłkarzem świata, narzeka na uraz mięśnia.- Będziemy walczyć w takim składzie jaki mamy. Ufam moim piłkarzom i wiem, że każdy z nich da z siebie wszystko - podkreślił szkoleniowiec "Czerwonych Diabłów" Jose Mourinho."The Citizens" natomiast brak Hiszpana może osłodzić powrót Brazylijczyka Gabriela Jesusa, który niezdolny do gry pozostawał od lutego - Występ Davida jest bardzo wątpliwy. Zdrowy jest już za to Gabriel Jesus, ale jego kondycja mocno jeszcze odbiega od optymalnej - powiedział trener City Josep Guardiola.W tabeli po 32. kolejkach City jest czwarte i ma punkt przewagi nad piątą ekipą United. Cztery najlepsze drużyny w przyszłym sezonie wystąpią w Lidze Mistrzów. United mogą się jednak zakwalifikować do niej również dzięki zwycięstwu w Lidze Europejskiej . W półfinale zmierzą się z Celtą Vigo.