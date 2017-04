Serie A. Wojciech Szczęsny rozpocznie negocjacje z Napoli! Pierwszy na liście

Napoli szuka nowej jakości w bramce. Czas Pepe Reiny minął, a głównym kandydatem do zastąpienia Hiszpana, w bramce włoskiego klubu, jest Wojciech Szczęsny. Kolejni bramkarze na liście życzeń Napoli to: Salvatore Sirigu z PSG, Neto z Juventusu i Łukasz Skorupski, polski bramkarz Romy, który w tym sezonie gra na wypożyczeniu w Empoli. Priorytetem jest jednak Szczęsny, który jest jednym z najlepszych bramkarzy we Włoszech.Romy nie stać na wykupienie Polaka z Arsenalu i, na ten moment, wszystko wskazuje na to, że Szczęsny wróci do Londynu. Ale tylko na chwilę.Włoskie media informują, że bramkarz reprezentacji Polski rozpocznie negocjacje z przedstawicielami neapolitańskiego klubu już w maju. Nieoficjalnie mówi się, że Arsenal może zarobić na Polaku ok. 20 milionów euro.Reprezentant Polski zagrał w tym sezonie w 34 meczach. W 14 z nich zachował czyste konto.