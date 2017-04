Marcin Gortat zaliczył wpadkę w mediach społecznościowych. "Słaba to była twoja matka wczoraj w nocy"

@WickedFlow_ Ur mama was weak last night — Marcin Gortat???? (@MGortat) April 25, 2017

Choć Czarodzieje prowadzili już w rywalizacji z Jastrzębiami 2:0, po spotkaniach wyjazdowych koszykarze z Atlanty zdołali doprowadzić do remisu. Polak w ostatnim meczu obu zespołów zanotował 18 zbiórek i rzucił 2 punkty, ale zdaniem części fanów nie zagrał na wystarczająco dobrym poziomie, co wytknięto mu na twitterze. Zawodnik Washington Wizards na nieprzychylny komentarz odpowiedział w mało parlamentarny sposób.- Ty i Markieff "Keef" Morris jesteście cholernie słabi - napisał internauta do Gortata. - Słaba to była twoja mama poprzedniej nocy - odpisał koszykarz.Słowa Gortata szybko wywołały burzę, ale sam zawodnik do całego zdarzenia się nie odniósł. Nic nie wskazuje też na to, by jego konto, tak jak w przeszłości chociażby Wojciecha Szczęsnego , zostało przejęte przez hakerów.