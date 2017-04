Bundesliga. Robert Lewandowski potrzebuje w Bayernie wsparcia. "Przydałoby się dwóch Lewandowskich"

Drużyna, a konkretnie jej siła ofensywna musi być budowana wokół Lewandowskiego, niemiecka prasa nie ma co tego żadnych wątpliwości. Zdaniem Stevensa wspomóc Polaka w strzelaniu goli powinien Kasper Dolberg z Ajaksu Amsterdam . - Muszą mieć drugiego napastnika, który jest dobrze wyszkolony technicznie, np. Dolberg. Ten chłopak jest niesamowity i przypomina mi stylem gry Lewandowskiego. Świetna technika, szybkość, siła i gra głową. A do tego jest jeszcze bardzo młody - zachwalał w rozmowie ze "Sport Bild" 19-latka Stevens.Nastolatek rozgrywa w Holandii fantastyczny sezon. W 43 występach zdobył 19 bramek i dorzucił do tego 8 asyst. Obok Davy'ego Klassena to najskuteczniejszy piłkarz Ajaksu. Tylko dwóch zawodników, którzy nie ukończyli jeszcze 20. roku życia, a grają w czołowych ligach europejskich, może pochwalić się podobną ilością bramek w tym sezonie - są to wypożyczony do Twente z Manchesteru City Enes Unal (18 trafień) i występujący w Monaco Kylian Mbappe (23).