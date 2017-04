Grzegorz Krychowiak odejdzie z PSG. "Nie ma szans na to, by został"

Z perspektywy czasu można z całą pewnością uznać, że przenosiny Krychowiaka do stolicy Francji były błędem. W 2017 roku Polak rozegrał zaledwie 119 minut, a ostatni mecz w pełnym wymiarze czasowym zaliczył 14 grudnia ubiegłego roku w spotkaniu Pucharu Francji przeciwko Lille. Pomocnik z kretesem przegrał rywalizację o miejsce w składzie z Adrienem Rabiot i Thiago Mottą.- Na ten moment nie ma opcji, żeby Krychowiak został w Paris Saint-Germain - mówi w rozmowie ze Sportowymi Faktami dziennikarz serwisu goal.com Loic Tanzi. - PSG z pewnością nie odzyska zainwestowanych w niego pieniędzy. Jeśli uda im się sprzedać go za 15 milionów euro, to będzie to sukces klubu - dodaje.Reprezentantem Polski poważnie zainteresowana jest AS Roma. Transfer wydaje się tym bardziej prawdopodobny, że nowym dyrektorem sportowym rzymian został Monchi. To właśnie on sprowadził Krychowiaka latem 2014 roku do Sevilli, z której ten odszedł później do PSG. Włoska prasa jest przekonana, że Polak będzie pierwszym celem transferowym Hiszpana podczas letniego okienka transferowego.