Liga Mistrzów FIBA. Banvit z Kuligiem w Final Four zagra z AS Monaco

W drugiej parze historycznego, bo pierwszego finału tych rozgrywek (utworzonych przez FIBA jako przeciwwaga Euroligi, zarządzanej przez ULEB), gospodarz Iberostar spotka się z Umaną Reyer Wenecja.Banvit i AS Monaco walczyły ze sobą w fazie grupowej LM. Wówczas koszykarze z Turcji, prowadzeni przez słoweńskiego szkoleniowca Saso Filipovskiego (w 2015 i 2016 r. zdobył mistrzostwa Polski ze Stelmetem BC Zielona Góra ), wygrali na własnym parkiecie 79:65, zaś we Francji przegrali 63:65. Po pierwszej fazie ekipa AS Monaco, lider ekstraklasy francuskiej (bilans 26 zwycięstw - 3 porażki) plasowała się w na pierwszym miejscu w grupie A (12-2), a Banvit był drugi (11-3).Udział w Final Four to drugi sukces Banvitu w tym sezonie - turecki klub zdobył w lutym swój pierwszy Puchar Turcji, pokonując euroligowy Anadolu Efes Stambuł 75:66. Damian Kulig jest jednym z pięciu graczy Filipovskiego, który zdobywał w tych rozgrywkach średnio ponad 10 pkt (10,3) i jednocześnie drugim zbierającym zespołu (średnia 5,3).Liderem Banvitu jest Amerykanin Jordan Theodore (15,9 pkt), który był bohaterem kilku spotkań w tym sezonie LM, w tym rewanżowego w Ludwigsburgu, decydującego o awansie do Final Four. Niemiecki MHP Riesen wygrał 92:87 na wyjeździe, ale w drugim spotkaniu drużyna z Turcji była lepsza o sześć punktów 59:53. Theodore zdobył kosza na wagę zwycięstwa i awansu w ostatniej sekundzie, a jeszcze minutę przed końcem był remis 52:52.AS Monaco to lider francuskiej ekstraklasy, a jego najlepszym zawodnikiem (zarówno w lidze, jak i LM FIBA) jest mistrz Polski ze Stelmetem BC Dee Bost. Amerykanin z bułgarskim paszportem w rozgrywkach pucharowych uzyskiwał średnio 12,9 pkt, 4 asysty i 3,6 zbiórek. Drugim strzelcem jest jego rodak z bośniackim obywatelstwem Zack Wright (11,2).W drugiej parze faworytem jest gospodarz turnieju, piąty zespół silnej ligi hiszpańskiej ACB, Iberostar. W ćwierćfinale był lepszy od francuskiego ASVEL Lyon-Villeurbanne, którego właścicielem jest słynny gracz NBA Tony Parker. Włosi z Wenecji pokonali natomiast w dwumeczu turecki Pinar Karsiyaka Izmir z Mateuszem Ponitką w składzie.W pierwszym etapie LM w gronie 40 zespołów występowały Stelmet BC Zielona Góra i Rosa Radom . Obydwie ekipy nie zdołały zakwalifikować się do fazy play off.Jednym z arbitrów turnieju finałowego na Teneryfie będzie Marek Ćmikiewicz z Wrocławia.Program turnieju Final Fourpiątek, 28 kwietnia - półfinały:Banvit Bandirma - AS Monaco (godz. 18.00)Iberostar Teneryfa - Umana Reyer Wenecja (21.00)niedziela, 30 kwietnia mecz o 3. miejsce (l7.15) finał