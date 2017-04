Premier League. Kontuzjowany Ibrahimovic przejdzie operację w USA

"Ibra" nienaturalnie wygiął kolano i upadł na ziemię w końcowych minutach drugiej połowy spotkania z Anderlechtem Bruksela (2:1 po dogrywce). Szwed uszkodził więzadła krzyżowe i prawdopodobnie będzie pauzował przez kilka miesięcy."Na razie czeka go operacja w USA, a potem rehabilitacja" - powiedział Mourinho telewizji Sky Sports. Nie chciał wypowiadać się na temat powrotu Szweda na boisko.Niektóre media spekulowały, że z racji wieku być może będzie zmuszony zakończyć karierę. Ibrahimovic zapewnił jednak w oświadczeniu, że to nie jest jego pożegnanie z futbolem."Przez pewien czas nie będę grał w piłkę , ale poradzę sobie z tym, tak jak ze wszystkimi innymi przeciwnościami do tej pory, i wrócę silniejszy. Jedno jest pewne: to ja zdecyduję, kiedy zakończę karierę. Nie ma mowy, żebym się poddał" - napisał gwiazdor "Czerwonych Diabłów" na Instagramie.Szwed zdobył w tym sezonie 28 goli i jest najlepszym strzelcem tego klubu.W tym samym spotkaniu z Anderlechtem kontuzji kolana nabawił się też Marcos Rojo. Argentyński obrońca również ma problem z kolanem i jego pauza może potrwać równie długo.