NBA. Awans Houston Rockets do półfinału konferencji

Russell Westbrook zdobył 47 punktów dla gości, ale to nie pomogło im odnieść zwycięstwa i zachować szansy awansu. Zespół z Houston wygrał rywalizację do czterech zwycięstw 4-1. Najlepiej w ekipie gospodarzy spisał się James Harden, zdobywca 34 punktów.Westbrook miał też 11 zbiórek i dziewięć asyst, więc był bardzo bliski skompletowania czwartego z rzędu triple-double.Gospodarze rzucali z dystansu wyjątkowo niecelnie. Na 37 prób do kosza trafili zaledwie pięciokrotnie."Nie zawsze każdy element może być perfekcyjny. Nie boję się o naszą skuteczność, ona przyjdzie" - zapewnił Harden.W rywalizacji Spurs i Grizzlies bliżsi awansu do półfinału są ci pierwsi. We wtorek "Ostrogi" wygrały u siebie 116:103 i prowadzą 3-2. Oba zespoły odniosły na razie komplet zwycięstw na swoim parkiecie.Koszykarzy Spurs "napędził" weteran tej ekipy - 39-letni Argentyńczyk Manu Ginobili. Mimo mało imponujących statystyk (10 pkt, trzy asysty), doświadczony zawodnik, który zdobył sześć punktów w ciągu początkowych 33 sekund pierwszej kwarty, zmotywował kolegów z drużyny."Wszyscy wiedzą, że ma ogromne serce i duży wpływ na nasz zespół, kiedy jest zdrowy. Kiedy ma udany wieczór, tak jak dziś, szczególnie na początku, to dla nas wszystkich zastrzyk energii" - powiedział o podopiecznym trener Gregg Popovich.Rolę Ginobilego docenił także Australijczyk Patty Mills."Jego zaangażowanie jest dla nas naprawdę inspirujące. Walczy na całego, a to nas napędza" - podkreślił 28-letni rozgrywający.Drugą parę półfinałową stworzą ubiegłoroczni finaliści i triumfatorzy sprzed dwóch lat Golden State Warriors oraz zwycięzcy starcia pomiędzy Los Angeles Clippers Jazz . We wtorek Jazz wygrali na wyjeździe 96:92 i również prowadzą 3-2.