Ligue 1. Monaco ustaliło cenę za Kyliana Mbappe

W zeszłym sezonie Mbappe we wszystkich rozgrywkach rozegrał niecałe 500 minut i strzelił tylko jednego gola, w tym jest prawdziwym objawieniem. W 37 meczach zdobył już 23 bramki i zaliczył 11 asyst. Jest najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny, która niespodziewanie awansowała do półfinału Ligi Mistrzów (zmierzy się z nim z Juventusem), przewodzi w lidze francuskiej i wciąż ma szanse na zwycięstwo w Pucharze Francji (gra w półfinale z PSG).Nic dziwnego, że talent Monaco przykuł uwagę przedstawicieli najlepszych klubów, które już teraz widziałyby go w swoim zespole. Hiszpańskie media mówią o zainteresowaniu ze strony Realu Madryt , francuskie o gotowości PSG, a w Anglii na złożenie oferty ma być cała czołówka.Monaco nie ma zamiaru sprzedawać swojego wychowanka, ale zdaniem "The Times," jeśli znajdzie się klub, który zapłaciłby 100 milionów euro Francuzi chętnie wysłuchają oferty.