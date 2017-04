Turniej WTA w Stuttgarcie. Niecierpliwe wyczekiwanie na mecz Szarapowej

Organizatorzy przyznają, że w tym roku zainteresowanie turniejem, zarówno ze strony dziennikarzy, jak i kibiców, jest bardzo duże. Szarapowa występuje w Niemczech dzięki otrzymaniu tzw. dzikiej karty. Na tej samej podstawie wystartuje w Rzymie i Madrycie.Takie decyzje wzbudziły spory sprzeciw wielu tenisistów. Skrytykowali je m.in. Agnieszka Radwańska, Brytyjczyk Andy Murray, Niemka polskiego pochodzenia Angelique Kerber, Słowaczka Dominika Cibulkova, Francuz Jo-Wilfried Tsonga, Rumunka Simona Halep, Francuzka Alize Cornet oraz Dunka polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki.Taki sam pogląd na sprawę ma Roberta Vinci, która będzie rywalką Rosjanki w środowym spotkaniu pierwszej rundy w Stuttgarcie "Nie zgadzam się z decyzją organizatorów imprez. Maria jest świetnią zawodniczką - nie mam nic do niej. Popełniła błędy, to na pewno. Niech wraca do gry , ale bez +dzikich kart+. Wiem, że ona jest ważna dla WTA, dla tenisa, dla wszystkich. Jest wspaniałą osobą i mistrzynią. Moja osobista opinia jest jednak właśnie taka" - zaznaczyła Włoszka na konferencji prasowej.W sprawę wmieszał się agent byłej liderki rankingu WTA Max Eisenbud, który Radwańską i Wozniacki nazwał czeladniczkami, które liczą na korzyści związane z wykluczeniem 30-letniej tenisistki.W drugiej rundzie Szarapowa może zmierzyć się Rosjanką Jekateriną Makarową, która we wtorek wieczorem pokonała Radwańską 6:2, 6:4. O ile sama wyeliminuje wcześniej Vinci.