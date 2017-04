Puchar Francji. Angers w finale

Dramatyczny przebieg miała końcówka meczu. Gospodarze prowadzili 1:0 po bramce Thomasa Manganiego w 38. minucie. Goście mieli doskonałą okazję na wyrównanie w 89. minucie, ale Jimmy Briand nie wykorzystał rzutu karnego trafiając w słupek. Natomiast w drugiej minucie doliczonego czasu gry kontratak gospodarzy skutecznie wykorzystał Karl Toko Ekambi.Drugi finalista zostanie wyłoniony w środę, kiedy to Paris Saint Germain Grzegorza Krychowiaka podejmie AS Monaco, którego podstawowym zawodnikiem jest Kamil Glik . Oba zespoły przewodzą w tabeli francuskiej ekstraklasy mając po 80 punktów. Monaco ma jednak do rozegrania jeden zaległy mecz.