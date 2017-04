Euroliga koszykarzy. Fenerbahce i CSKA w Final Four

Liderem wyrównanego zespołu ze Stambułu był amerykański rozgrywający, były zawodnik polskiej ligi (Polpaku Świecie ) Bobby Dixon - 13 pkt (w tym 4 z 6 rzutów zza linii 6,75 m), trzy zbiórki i trzy asysty. W drużynie "Zielonych Koniczynek" wyróżnił się jego rodak K.C. Rivers - 16 pkt.Szkoleniowiec Fenerbahce, finalisty z 2016 roku, Zeljko Obradovic po raz trzeci z rzędu poprowadził ten klub do Final Four. Serb, który w Atenach pracował 13 lat (1999-2012) i zdobył pięć mistrzostw Euroligi, nie miał sentymentów dla byłego klubu.Obrońca tytułu CSKA Moskwa po zaciętym meczu zwyciężył na wyjeździe Baskonię Vitoria 90 :88. Najwięcej punktów dla gości zdobyli Amerykanin Cory Higgins - 21 i Francuz Nando DeColo - 15, a dla pokonanych Gruzin Tornike Szengelia - 19.Turniej Final Four zostanie rozegrany w dniach 19- 21 maja w Stambule. Wyniki ćwierćfinałów - trzecie mecze (do trzech zwycięstw):Fenerbahce Stambuł (5) - Panathinaikos Ateny (4) 79:61 Stan rywalizacji 3-0, awans - FenerbahceBaskonia Vitoria (7) - CSKA Moskwa (2) 88:90 Stan rywalizacji 0-3, awans CSKAśroda Anadolu Efes Stambuł (6) - Olympiakos Pireus (3) (godz. 18.30) Stan rywalizacji 1-1Darussafaka Stambuł (8) - Real Madryt (1) (godz. 20.15) Stan rywalizacji 1-1