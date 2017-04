Ligue 1. Edinson Cavani przedłużył kontrakt z PSG

- Z wielką radością przedłużam moją umowę z PSG. Zawsze było jasne, że priorytetowo podchodzę do kontynuowania kariery w tym klubie - powiedział Urugwajczyk.Cavani jest zawodnikiem paryskiego zespołu od 2013 roku. W tym czasie strzelił 125 goli w 192 meczach we wszystkich rozgrywkach, a 20 z nich w Lidze Mistrzów, co jest klubowym rekordem.Paris Saint Germain z dorobkiem 80 punktów zajmuje drugie miejsce w tabeli. Taki sam dorobek ma lider AS Monaco, ale do rozegrania ma jeden zaległy mecz.