Odrodzenie Rybusa w Lyonie. Miał grać w rezerwach, teraz chwali go Czerczesow

Prośba o zesłanie

Pochwały od Czerczesowa

Kierunek Legia?

Na początku kwietnia francuski serwis "Foot OL" poinformował, że przygoda Rybusa z Lyonem dobiegnie końca latem. "Jego transfer należy określić jako niewypał" - mogliśmy przeczytać w artykule. W ciągu dwóch tygodni sytuacja Polaka zmieniła się jednak diametralnie. "Ryba", jeszcze niedawno oglądający mecze swoich kolegów z trybun, wrócił do pierwszego składu Olympique, zbierając świetne recenzje. Czy niespodziewany kredyt zaufania, jaki reprezentant otrzymał od Bruno Génésio, wystarczy, aby zdecydował się on na pozostanie w zespole wicemistrzów Francji Sytuacja reprezentanta Polski załamała się w lutym. W pierwszej części sezonu Rybus należał do filarów OL. Do końca 2016 roku w Ligue1, Pucharze Ligi i Lidze Mistrzów rozegrał aż 19 spotkań. Później było jednak coraz gorzej. Mecze z Guingamp i Dijon 27-latek przesiedział na ławce rezerwowych, na spotkania z Metz i Girondins Bordeaux nie znalazł się nawet w kadrze meczowej, pojedynek z Tuluzą znów oglądał z perspektywy ławki, a rywalizację z PSG i Rennes - z trybun. Według informacji Sport.pl po spotkaniu z Rennes Rybus odbył szczerą rozmowę z trenerem Bruno Génésio. Polak miał poprosić o możliwość gry w rezerwach, które rywalizują w grupie C Championnat de France amateur (czwarty poziom rozgrywkowy, ten sam, na którym w rezerwach PSG grał Grzegorz Krychowiak). Szkoleniowiec wyraził zgodę, poinformował także, że nie stawia na byłego zawodnika Tereka Grozny, bo ten zbyt dużą wagę przykłada do. akcji ofensywnych.8 kwietnia Rybus szykował się więc do meczu rezerw z Chasselay MDA. Tego samego dnia zaplanowany był także wyjazdowy mecz OL z Lorient, na który Génésio jednak powołał piłkarza! "Ryba" kolejne 90 minut przesiedział na ławce rezerwowych, co spotęgowało jego irytację. - Maciek był wściekły, bo chciał grać. Chociażby w drugim zespole. A zamiast tego znów tylko patrzył - mówi nam osoba z otoczenia piłkarza.Gdy wydawało się, że wychowanka Pelikana Łowicz czeka wyłącznie gra w czwartej lidze, Francuz niespodziewanie wystawił go w wyjściowym składzie Lyonu na mecz z Bastią - ten, w którym korsykańscy kibice i stewardzi zaatakowali piłkarzy gości, a spotkanie zostało przerwane po 45 minutach. Po meczu z ostatnim zespołem Ligue1 Rybus mówił w "Wywiadówce Staszewskiego": "Czułem się dobrze, wyglądałem naprawdę nieźle. Przed meczem trochę obawiałem się tego, jak będę prezentował się fizycznie. To miał być test. Okazało się, że byłem silny, szybki. Rozkręcałem się z minuty na minutę (.) Nie powiem, czuję wewnętrzną satysfakcję. Dałem radę. Oby to coś zmieniło".Były to słowa prorocze. Kolejny test lewy obrońca zdał w Stambule. W rewanżowym meczu Ligi Europy z Besiktasem "Ryba" co prawda pojawił się na murawie dopiero w ostatniej minucie dogrywki, ale w serii rzutów karnych podszedł do czwartej jedenastki i pewnie zamienił ją na bramkę. Cztery dni później szkoleniowiec Lyonu znów zaskoczył i postawił na Rybusa w prestiżowym meczu z liderem ligi AS Monaco. - Maciek zagrał bardzo dobrze. Walczył, atakował, nie popełniał błędów. Z Lyonu wyróżniłbym jego i Memphisa Depaya - mówi Sport.pl Stanisław Czerczesow, selekcjoner reprezentacji Rosji, który niedzielny mecz oglądał w Warszawie (przyleciał, aby. rozliczyć PIT).Polskiego defensora wiąże z Lyonem jeszcze dwuletnia umowa. Wiele wskazuje na to, że latem będzie chciał jednak zmienić otoczenie. Możliwe, choć tylko teoretycznie, jest obranie drogi Artura Jędrzejczyka i powrót do Legii Warszawa , o którym wspominał ostatnio były już prezes mistrzów Polski Bogusław Leśnodorski. Najbardziej prawdopodobny jest jednak transfer do Bundesligi lub Premier League. - Miesiąc temu sytuacja była trochę gorsza. Gdyby nic się nie zmieniło, pewnie musielibyśmy szukać innych opcji. Ale Maciek pokazał, że jest gotowy do gry i to dobrej. W Lyonie wszyscy go chwalą, choć trener stawiał na innych. Jeśli będziemy rozmawiać o ewentualnym odejściu, to dopiero po sezonie. Zainteresowanie jest spore, ale łatwo nie będzie, bo Maciek nie ma w umowie klauzuli odstępnego. A może się okazać, że o żadnym transferze mowy nie będzie, bo Francuzi nie będą chcieli "Rybki" puścić - mówi nam Mariusz Piekarski, menadżer zawodnika.