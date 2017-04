El. piłkarskich MŚ kobiet. Polki poznały rywalki

PAP

Katarzyna Kiedrzynek podczas treningu reprezentacji Polski kobiet (Fot. Piotr Leśniowski)

Polskie piłkarki zagrają w grupie B ze Szwajcarią, Szkocją, Białorusią i Albanią w eliminacjach mistrzostw świata we Francji 2019. Losowanie odbyło się we wtorek w Nyonie. Turniej kwalifikacyjny rozpocznie się we wrześniu.

Na mundial awansują bezpośrednio zwycięzcy siedmiu grup. Cztery najlepsze zespoły z drugich miejsc będą rywalizować w barażach, które wyłonią ostatniego uczestnika MŚ ze strefy europejskiej.Grupowe mecze eliminacji zostaną rozegrane między 11 września 2017 a 4 września 2018 roku. Baraże zaplanowano na październik i listopad.