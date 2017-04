MŚ w hokeju. Ze względów bezpieczeństwa nie powstanie w Paryżu Strefa Kibica

"Wokół lodowiska będzie niewiele się działo. Wprawdzie planowaliśmy otworzenie Strefy Kibica, ale uniemożliwia to stan wyjątkowy ogłoszony we Francji . W tej sytuacji cofnięto pozwolenie" - powiedział dyrektor Komitetu Organizacyjnego Franz Reindl.Ale także w Kolonii mają zostać zastosowane dodatkowe środki bezpieczeństwa. "Kibice muszą nastawić się na dodatkowe kontrole" - przyznał Reindl.Decydujące mecze o medale odbędą się w Lanxess Arenie w Kolonii. W imprezie weźmie udział 16 zespołów. Najsłabsze dwie drużyny spadną do dywizji A. Tytułu bronią Kanadyjczycy, którzy przed rokiem w finale pokonali Finów.