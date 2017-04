Paulo Dybala w Realu Madryt?! Gigantyczna oferta przygotowana

Sensacyjną informację podał serwis DonBalon.com . Zdaniem dziennikarzy, w lecie dojdzie do wielkiej wymiany na linii Real - Juventus. Hiszpański klub przygotował wstępną ofertę za Paulo Dybalę, w której skład mają wejść: Alvaro Morata, James Rodriguez i potężna suma odstępnego.Transferowa ofensywa klubu, to efekt wyborów na fotel prezesa klubu. Niekwestionowanym faworytem jest Florentino Perez, który sukcesy ostatnich lat zamierza poprzeć kolejnymi wielkimi piłkarzami.Hiszpan sprowadził na Santiago Bernabeu: Cristiano Ronaldo, Kakę, Karima Benzemę i Xabiego Alonso, a na początku drugiej kadencji wydał 100 milionów euro na Garetha Bale'a. Teraz wszystko wskazuje, że do Madrytu zawita Paulo Dybala, wschodząca gwiazda światowej piłki . Wartość transakcji ma wynieść 120 milionów funtów.Dybala zagrał w tym sezonie w 39 meczach Juventusu. Strzelił 17 goli i miał osiem asyst.