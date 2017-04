1. liga. Olimpia Grudziądz w ekstraklasie? "Na moim zespole nie ciąży presja"

Po weekendowym zwycięstwie 3:1 z Zagłębiem Sosnowiec grudziądzanie awansowali na trzecie miejsce w tabeli I ligi. W 2017 roku wygrali już siedem spotkań, a porażki zanotowali jedynie ze Stalą Mielec i Górnikiem Zabrze. Terminarz do końca rozgrywek zespół ma taki, że najważniejszych rywali w walce o awans do ekstraklasy podejmuje u siebie. Ostatni raz podopieczni Paszulewicza przegrali na własnym stadionie 1 października w pojedynku z Bytovią Bytów.- Wierzymy w umiejętności swojego zespołu - bardzo młodego. Każdy z tych chłopców chce się pokazać. Zaskoczeni, że jest tak dobrze pewnie jesteśmy, ale nie ma w Grudziądzu huraoptymizmu i ciśnienia na awans. Cieszymy się z wyniku i pniemy się dalej w górę. Zobaczymy, co będzie. W sporcie bywa różnie i czasami z góry można bardzo szybko spaść - ocenił dyrektor Olimpii, Jacek Kalinowski.- Zespół już jest w stanie nie tylko punktować w pojedynkach ze słabszymi rywalami, ale i z tymi, którzy są w czubie tabeli. Dlatego fakt, że najtrudniejszych, potencjalnie, rywali będziemy podejmowali u siebie na pewno ma znaczenie. Pomału jest tak, że ktoś się boi nas, a nie my kogoś - dodał.Drużyna prezentuje się wiosną zdecydowanie lepiej niż w rundzie jesiennej, kiedy potrafiła wznieść się na wyżyny, ale i zanotować niespodziewane porażki.- Odmłodzony latem skład potrzebował trochę czasu, żeby się ze sobą zgrać. Początek rundy jesiennej nie był taki, jak byśmy sobie wymarzyli. Dużo dała nam również postawa naszych kadrowiczów - bramkarza Jakuba Wrąbla i napastnika Karola Angielskiego. Bardzo dobrą pracę wykonuje również trener, który koncentruje się na każdym kolejnym meczu, a nie na awansie. Tego nie analizujemy, a do ostatecznego wyniku będziemy się odnosili po zakończeniu rozgrywek - dodał Kalinowski.Trener Paszulewicz przypomniał, że przed rundą rewanżową mówił, że wiosna będzie w wykonaniu jego podopiecznych lepsza.- To, że będziemy dobrze wyglądali fizycznie - wiedziałem. Cieszy, że przyszła skuteczność zarówno w poczynaniach ofensywnych, jak i obronnych. Wiadomo, że apetyty rosną w miarę jedzenia. Co z tego wyjdzie? Okaże się na początku czerwca, gdy rozegrana zostanie ostatnia kolejka. Wszystko jest możliwe - nawet awans. O niego miała walczyć Bytovia, a teraz musi grać o życie, żeby utrzymać się w gronie drużyn pierwszoligowych. Na terminarz nie patrzę, bo chociażby Miedź Legnica ma lepszy, gdyż zagra jeszcze sześć spotkań u siebie. Gdy zespół jest jednak w gazie, to niezależnie czy gra na wyjeździe czy u siebie - szansa na triumf jest duża - wspomniał.Szkoleniowiec, który jako zawodnik występował w ekstraklasie m.in. w barwach Wisły Kraków, zajmuje w klubie również funkcję dyrektora akademii piłkarskiej.- Ci chłopcy, którzy grali w zeszłej rundzie i popełniali błędy, a mówię głównie o młodzieżowcach, musieli wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności. Są drużyny, w których młodych chłopaków się ukrywa i grają, bo muszą. U nas jesienią było ośmiu młodzieżowców w kadrze pierwszego zespołu, a czasami grało sześciu. To naturalne, że błędy się zdarzały. Jakub Wrąbel, Karol Angielski, Jakub Łukowski - to zawodnicy decydujący o obliczu naszej drużyny - powiedział Paszulewicz.W ostatnich meczach Wrąbel, który może być podstawowym zawodnikiem kadry Marcina Dorny podczas ME U-21 zaplanowanych w naszym kraju, nie wystąpił z powodu kontuzji. Z powodzeniem zastępował go Patryk Królczyk. "Kuba kończy rehabilitację i powinien w przyszłym tygodniu razem z zespołem przygotowywać się do kolejnych spotkań ligowych" - uzupełnił szkoleniowiec.- Cieszymy się z gry, co widać po postawie chłopaków na boisku. Na nas, jako na jednym z nielicznych zespołów - nie ma presji. Nasz klub nie jest zamożny, ale wypłacalny. To jest najważniejsze - zakończył Paszulewicz.W kolejnej rundzie spotkań zespół z Grudziądza zmierzy się 29 kwietnia na wyjeździe z Bytovią.