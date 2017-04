Real - Barcelona 2:3. Fabio Capello: Real próbował połamać Messiego

Leo Messi przyćmił Cristiano Ronaldo w najbardziej prestiżowym meczu Europy. Argentyńczyk strzelił dwa gole na Estadio Santiago Bernabeu, Ronaldo ani jednego. Różnice pomiędzy oboma piłkarzami, w niedzielny wieczór, dostrzegł Fabio Capello, były szkoleniowiec "Królewskich".- Cristiano Ronaldo to goleador, jest bardzo dobry w polu karnym, ale tej nocy widzieliśmy geniusza, który sprawił, że jego drużyna wywiozła korzystny wynik . Messi to geniusz. Cristiano to piłkarz - przyznał 70-letni Włoch.I dodał: - Cudownie jest móc oglądać to, co zrobił Argentyńczyk. Wziął drużynę na plecy . On jest geniuszem, a cała reszta to wielcy piłkarze - analizował włoski szkoleniowiec na antenie telewizji Fox Sports Italia.Capello odniósł się również do brutalnego faulu Sergio Ramosa , za który środkowy obrońca Realu Madryt wyleciał z boiska. - Wystarczy obejrzeć tę akcję, to kryminał. Zawodnik został słusznie wykluczony. Za każdym razem, kiedy Klasyk odbywa się na Santiago Bernabeu, zawodnicy Realu próbują połamać Messiego. Ta akcja to oczywista czerwona kartka - mocno podsumował Włoch.