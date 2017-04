Trwa proces wybudzania Tomasza Golloba ze śpiączki

- Tomek jest wybudzany i spodziewamy się, że dziś odzyska przytomność i będzie samodzielnie oddychał. Wówczas go rozintubujemy i odłączymy od respiratora. Mamy nadzieję, że nie będzie problemu, aby oddech powrócił - przekazał Rybacki.Z kolei ordynator Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr. n. med. Robert Włodarski powiedział na antenie TVP Info, że stan bezpośredniego zagrożenia życia żużlowca minął.46-letni Gollob, indywidualny mistrz świata z 2010 roku, w niedzielne przedpołudnie miał wystartować w motocrossowych mistrzostwach strefy północnej w Chełmnie . Podczas treningu przed zawodami uległ jednak poważnemu wypadkowi. Jak wykazały badania w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy , doznał urazu kręgosłupa w odcinku piersiowym, doszło też do złamania siódmego kręgu piersiowego i przemieszczenia między szóstym a siódmym kręgiem oraz do uszkodzenia rdzenia kręgowego. Miał również oba płuca stłuczone. Jeszcze w niedzielę przeszedł długą operację i był przez lekarzy utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej.