Real - Barcelona 2:3. Cristiano Ronaldo miał przygotowaną imprezę. Nie wyszła

Georgina Rodriguez przygotowała specjalną imprezę, na której Cristiano Ronaldo i jego znajomi mieli świętować korzystny wynik w spotkaniu z Barceloną. Taki utrzymywał się do ostatnich sekund niedzielnego meczu. Real remisował z Barceloną 2:2 i utrzymywał trzypunktową przewagę nad najgroźniejszym rywalem do mistrzostwa Hiszpanii.W ostatnich sekundach, decydujący cios wyprowadził jednak Leo Messi. Argentyńczyk zapewnił "Dumie Katalonii" komplet punktów i... zepsuł wieczorne plany Cristiano. Impreza została odwołana, a Georgina dostała zakaz organizowania przyjęć przed meczem. Ronaldo i jego doradcy stwierdzili, że to przynosi pecha na boisku.