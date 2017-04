Michele Scarponi zostanie pochowany w kolarskim stroju

- Ja i synowie niemal codziennie właśnie takiego go oglądaliśmy - dodała.37-letni Scarponi przygotowywał się do jubileuszowej, setnej edycji Giro d'Italia , która rozpocznie się 5 maja na Sardynii. Po tym jak z powodu kontuzji zrezygnował ze startu Fabio Aru, włoski weteran miał być liderem drużyny Astana w tym wyścigu.Scarponi został ogłoszony zwycięzcą Giro 2011 po dyskwalifikacji za doping Hiszpana Alberto Contadora . Wygrał także Tirreno-Adriatico w 2009 roku, a u progu kariery w 2004 roku - Wyścig Pokoju. Dzień przed śmiercią ukończył na czwartym miejscu wyścig Dookoła Alp (Tour of the Alps), w którym triumfował na pierwszym etapie.Pogrzeb tragicznie zmarłego kolarza odbędzie się we wtorek w Filottrano w prowincji Ankona.