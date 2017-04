NBA. Gortat wiązał buta w trakcie akcji Wizards

gortat was just like screw it i really gotta tie my shoe pic.twitter.com/myB1AfRKZj — Whitney Medworth (@its_whitney) April 25, 2017

W pierwszej kwarcie czwartego meczu z Atlanta Hawks przy dziewięciopunktowym prowadzeniu Washington Wizards (27:18) Gortat zebrał piłkę pod własnym koszem, niespiesznie pobiegł na połowę Hawks. Widząc, że John Wall szykuje się do dłuższej akcji, postanowił. zawiązać buta.John Wall chwilę zaczekał na to, co zrobi Gortat, ale widząc, że problem z butem jest poważniejszy ruszył na kosz i niemal stracił piłkę, ale szczęśliwie dla Wizards chwilę wcześniej sfaulował go Dennis Schroeder. Gortatowe wiązanie sznurowadeł obyło się bez konsekwencji dla drużyny.W poniedziałkowym meczu z Hawks Gortat miał 18 zbiórek, trzy bloki i dwa punkty. Jego zespół w rywalizacji do czterech zwycięstw w pierwszej rundzie play-off remisuje po czterech meczach 2-2. Kolejne spotkanie odbędzie się w nocy z środy na czwartek polskiego czasu.