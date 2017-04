NBA. Wizards bezradni w czwartej kwarcie. Hawks doprowadzili do remisu

Po dwóch meczach wydawało się, że Wizards problemów z awansem do kolejnej rundy mieć nie będą, po dwóch meczach w Atlancie, to Hawks sprawiają wrażenie drużyny bardziej kompletnej. W sobotę Wizards zostali rozbici, w poniedziałek znów momentami grali bezradnie. Po dobrej pierwszej kwarcie, wygranej różnicą siedmiu punktów, przyszła fatalna druga kwarta, w której Hawks robili, co chcieli i na przerwę schodzili z dziewięciopunktową zaliczką.Przed ostatnią kwartą był remis po 77, ale to Hawks szybko zbudowali kilkupunktową przewagę. Na trzy minuty przed końcem po trójce Johna Walla Wizards tracili tylko pięć punktów (99:104), ale potem Dennis Schroeder rzucił siedem punktów z rzędu i było po meczu.W Hawks aż siedmiu graczy miało dwucyfrową zdobycz punktową. Najwięcej, bo 19 punktów, rzucił Paul Millsap, miał też dziewięć zbiórek, siedem asyst i dwa przechwyty. Wizards z nim kompletnie sobie nie radzili. Najlepszy mecz w serii rozegrał Dwight Howard, który miał 16 punktów i 15 zbiórek, 18 punktów dorzucił Dennis Schroeder, tak ważny dla Hawks w końcówce.32 punkty dla Wizards rzucił Bradley Beal, dzięki którego strzeleckim popisom zespół z Waszyngtonu wróci do gry w trzeciej kwarcie. 22 punkty i 10 asyst miał lider drużyny John Wall, który jako jedyny w Wizards gra równo od początku serii. 13 punktów dorzucili Otto Porter (opuścił mecz numer trzy z powodu kontuzji) oraz rezerwowy Bojan Bogdanović. Zabrakło jednak większego wsparcia od graczy drugiego planu.Marcin Gortat w 35 minut zebrał aż 18 piłek (cztery w ataku) i miał trzy bloki, ale w grze ofensywnej znów był niewidoczny. Trafił tylko jeden z czterech rzutów z gry, ani razu nie stanął na linii rzutów wolnych. Piłki nie dostawał zbyt często, ale gdy już trafiała w jego ręce, brakowało nieco agresji w jego grze. Po raz pierwszy w serii miał też problemy z grą przeciwko Howardowi - tu zabrakło wsparcia od kolegów, którzy mu nie pomagali przy dwójkowych akcjach środkowego Hawks z obwodowymi.Wizards mają problem w serii z Hawks, bo bardzo słabo gra Markieff Morris. Skrzydłowy nie potrafi poradzić sobie w obronie przeciwko Millsapowi, w ataku jest nieskuteczny. W trzech ostatnich meczach trafił tylko osiem z 25 rzutów i miał w sumie 13 zbiórek.Mecz numer pięć tej serii w nocy z środy na czwartek polskiego czasu.