Championship. Newcastle pokonało Preston i zapewniło sobie awans do Premier League

Only two of the teams relegated from the Premier League since 2009/10 have won automatic promotion the next season:



Burnley

Newcastle pic.twitter.com/u1JpCRgjmW — Squawka Football (@Squawka) April 24, 2017

By awans do Premier League sta si faktem, dru篡na prowadzona przez Rafaela Beniteza musia豉 w poniedzia貫k pokona przed w豉sn publiczno軼i zajmuj帷e 11 . miejsce w tabeli Preston. To Newcastle wi瘯szych problem闚 nie sprawi這. Gospodarze wygrali pewnie, 4 :1. Gole dla "Srok" strzelili Ayoze Perez (dwie) oraz Christian Atsu i Matt Richie z rzutu karnego. Jedyn bramk, kt鏎zy spotkanie ko鎍zyli w dziesi徠k, dla go軼i zdoby Jordan Hugill.Wygrana Newcastle oznacza, 瞠 zesp馧 Beniteza, po rocznym pobycie w Championship, wraca do Premier League. Na dwie kolejki przed ko鎍em rozgrywek "Sroki" s drugie w tabeli i maj dziewi耩 punkt闚 wi璚ej od trzeciego Reading, kt鏎e w sobot przegra這 2:3 z Nottingham Forest. Ju wcze郾iej awans do elity zapewni這 sobie Brighton & Hove Albion.Do Premier League awansuje jeszcze dru篡na. Trzeci zesp馧 wy這ni jednak bara瞠, w kt鏎ych zagraj ekipy z miejsc od trzeciego do sz鏀tego na koniec rozgrywek. W tym momencie s to Reading, Sheffield Wednesday, Huddersfield Town oraz Fulham. Szans na awans do bara篡 ma te jeszcze si鏚me w tej chwili Leeds United, kt鏎e jak na razie traci do sz鏀tego miejsca trzy punkty.