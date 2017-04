La Liga. Gorzej w tym roku było tylko raz. Cristiano Ronaldo zawiódł w El Clasico

Rodriquez zrobił to w 9 minut

Dawno tak źle nie było

Zdobywca Złotej Piłki, najlepszy obecnie gracz na świecie, po El Clasico nie miał wesołej miny. Zwycięstwo Barcelonie nad jego Realem zapewnił fenomenalny niedzielnego wieczoru Lionel Messi. Argentyńczyk w 92. minucie rozstrzygnął losy meczu pięknym strzałem z pierwszej piłki.Przed przerwą, dryblujący w polu karnym gospodarzy Messi, zdobył jeszcze efektowniejszą bramkę. Ronaldo z kolei kreatywnością na połowie rywala nie grzeszył. Jak już miał okazję to niewiele z niej wynikało. Oczywiście po stronie Realu można wskazać kogoś kto w El Clasico spisał się jeszcze gorzej, jak choćby wyrzuconego z boiska Sergio Ramosa, ale przy Portugalczyku używa się innej miary. Od niego zawsze wymaga się więcej. Tu przeciętność mocno razi.Statystyki zupełnie Ronaldo nie bronią. Portugalczyk w całym spotkaniu oddał na bramkę gości osiem strzałów. Celne były tylko trzy. W dodatku jego pudła, nie były wynikiem strzeleckich sytuacji z gatunku mission impossible. Wpadając na szósty metr przed bramkę gości i mając przed sobą tylko bramkarza, trafić futbolówką między słupki nie powinno być wielkim wyczynem. Ronaldo mocno przeżywał, że po tym kontrataku posłał piłkę nad poprzeczką.W niedzielę Cristiano brakowało magii, a futbolówka też niespecjalnie go szukała. W 39 kontaktach z piłką (Messi miał ich 68!) Portugalczyk ani razu nie minął rywala, celnie podawał do kolegów tylko 17 razy. To nawet o osiem mniej niż. bramkarz rywala Marc-Andre ter Stegen.Porównując Ronaldo do formacji ofensywnej "Królewskich", czyli jego równie przeciętnie grających kolegów, Portugalczyk i tak nie będzie mógł się dowartościować. Karim Benzema w strzałach miał stu procentową skuteczność. Co prawda strzelał tylko dwa razy, za to zawsze celnie. Czasu na to miał mniej. Z boiska zszedł w 81 minucie. Tylko przez 39 minut grał też Gareth Bale. W tym czasie uderzał dwa razy, raz celnie. Najlepiej zaprezentował się James Rodriquez. Zagroził on bramce ter Stegena tyle samo razy co Ronaldo, potrzebował do tego jednak. 9 minut (tylko tyle zagrał). Już jego pierwsza próba zakończyła się golem. Ronaldo cieszył się i zapewne nieco zazdrościł. Przez poprzednie 85 minut uderzał głową w mur.Oceny europejskich portali i gazet, też nie pozostawiają wiele wątpliwości, że występ Ronaldo na Santiago Bernabeu był przeciętny. Przypomina to trochę przypadek szkolnego prymusa. Jak z ważnej klasówki dostanie on trójkę, wszyscy zastanawiają się nad jednym. On, bez piątki?Ronaldo w El Clasico zaprezentował się blado, ale mistrzostwo Hiszpanii to temat dla Madrytu otwarty. Ważne będą jednak kolejne mecze, bo w nich wpadki "Królewskich" i przeciętność Ronaldo mogą drogo kosztować. Dotyczy to nie tylko La Liga, ale i gry w Champions League. Tę przeciętność jasno widać w pomeczowych ocenach.Portugalczyk od hiszpańskiego "Sportu" po spotkaniu z Barceloną otrzymał 5 w dziesięciostopniowej skali. Średnia drużyny wynosiła 4,85. "Rozpaczliwie szukał gola, strzelał niemal z każdej pozycji decydując się na zagrania wręcz akrobatyczne. Wysiłek nie przyniósł efektów" - podsumowali krótko dziennikarze. Podobne noty Ronaldo zebrał we Francji (w "L'Equipe" dostał 5, średnia ocen drużyny 4,8) .Serwis WhoScored podpierający się wszelkimi możliwymi statystykami gracza w tym meczu ocenił go na 6,73. To był zatem jego drugi najgorszy występ w tym roku, zaraz po ligowym, lutowym spotkaniu "Królewskich" z Espanyolem. Wcześniej gorzej było dopiero we wrześniu 2016 roku w zremisowanym meczu z Las Palmas.W jakiej formie jest teraz Ronaldo? Trudno stwierdzić. Po bardzo dobrym dwumeczu w Lidze Mistrzów z Bayernem i w sumie 5 strzelonym mistrzom Niemiec golom, wydawało się, że to co najgorsze już za nim. Na delikatne gwizdy, z którymi musiał się ostatnio mierzyć odpowiedział wprowadzeniem Realu do półfinału Ligi Mistrzów. Trener Zinedine Zidane po ostatnim hattricku ponownie go komplementował. - Ma to coś, co cechuje tylko nielicznych graczy. W kluczowych spotkaniach zawsze błyszczy - mówił francuski trener kilka dni temu. Trochę na wyrost? Odpowiedź 10 maja . Po rewanżowym meczu z Atletico o być albo nie być w finale Ligi Mistrzów.