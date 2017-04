PlusLiga. Pliński zostaje w Indykpolu AZS Olsztyn

- Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia - mówi prezes olsztyńskiego klubu Tomasz Jankowski. - Daniel jest nie tylko utytułowanym i świetnym graczem, ale też zawodnikiem od którego można się wiele nauczyć. Myślę, że drużyna potrzebuje takiej osoby nie tylko na boisku, ale i poza nim - dodaje.Sam zainteresowany wiele razy w tym sezonie podkreślał, że cieszy się z szansy, którą otrzymał od olsztyńskiego klubu po rozstaniu z Czarnymi Radom . - W Olsztynie czuje się bardzo dobrze - przyznaje Daniel Pliński- Moim marzeniem było tutaj pozostać i cel został zrealizowany. Cieszę się, że po roku mojej obecności w Indykpolu AZS Olsztyn przekonali się do mnie ludzie pracujący w klubie i zaproponowali mi kontrakt, z którego jestem bardzo zadowolony - podkreślił mistrz Europy z 2009 roku.Kariera Daniela Plińskiego jest jedną z najdłuższych we współczesnej polskiej siatkówce. Obecnie 39-letni środkowy sportem zajął się w Korabie Puck, z którego przeniósł się do Stolarki Wołomin (1997-2002). Później grał w Polskiej Energii Sosnowiec (2002-2004), przez trzy lata w Jastrzębskim Węglu i aż siedem sezonów w PGE Skrze Bełchatów , z którą odnosił największe sukcesy (między innymi pięć medali mistrzostw Polski). Choć po odejściu z tego klubu wielu wróżyło mu koniec kariery, to kontynuował ją w Cerrad Czarnych Radom. Z tym zespołem rozstał się rok temu i przeniósł do 5. po sezonie 2016/2017 AZS Olsztyn.Środkowy od 2005 roku przez 5 lat występował w reprezentacji Polski, w której rozegrał 142 mecze. Zdobył z nią wicemistrzostwo świata w 2006 roku, dwa razy wygrał Memoriał Huberta Jerzego Wagnera i triumfował w mistrzostwach Europy w Turcji.Po sezonie 2016/2017 w Indykpolu AZS Olsztyn doszło do roszad. Z klubem pożegnał się trener, Andrea Gardini, który w kolejnych rozgrywkach szkolić będzie ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Na jego miejsce podpisano umowę z Roberto Santilim. Choć Pliński zostaje, to nie wiadomo, co z kontraktami pozostałych zawodników. Spekuluje się o odejściu Aleksandra Śliwki oraz przenosinach Wojciecha Włodarczyka do ONICO AZS-u Politechnika Warszawska.