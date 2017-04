Kolarstwo. Papuga Frankie wciąż czeka na Michele Scarponiego. Poruszające [ZDJĘCIE]

...ancora in compagnia di Frankje???? pic.twitter.com/1tU7fRtx9a — Michele Scarponi (@MicheleScarponi) 27 stycznia 2016

Frankje attendant son maitre... J'ai jamais vu une image aussi triste de toute ma vie. pic.twitter.com/r4njYJRS9S — Dans la musette (@DansLaMusette) 23 kwietnia 2017

37-letni Scarponi wygrał m.in. Giro d'Italia 2011, ale najbardziej był znany z treningów ze swoją papugą. W przeszłości wrzucał do internetu nagrania, na których widać jak trenuje z Frankie.Dlatego teraz widok papugi czekającej na swojego właściciela jest tak wzruszający.Scarponi, nazywany Orłem z Filottrano, został w sobotę rano potrącony podczas treningu na ulicach swojego miasta przez jadącą z naprzeciwka furgonetkę, taką wersję ustaliła włoska Gazzetta delo Sport. Wezwany z Ancony helikopter ratowniczy nie zdążył z pomocą. 37-letni Scarponi, jeden z najbardziej lubianych kolarzy w peletonie, zostawił żonę i dwóch synów.Był liderem Tour of the Alps po tym, jak w poniedziałek wygrał ostatni w życiu etap: otwierający wyścig etap z Kufstein do Innsbrucku. Scarponi miał być w Giro liderem Astany po kontuzji Fabio Aru. Włoch był zwycięzcą m.in. Wyścigu Pokoju 2004, Tirreno-Adriatico 2009. Był w 2007 zawieszony za doping po tzw Operacion Puerto, karę skrócono mu za współpracę w śledztwie i przyznanie się do nielegalnego wspomagania.