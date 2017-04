Primera Division. Real Madryt - Barcelona. Sergio Ramos tłumaczy się z czerwonej kartki

Pique o czerwonej kartce Ramosa

Obrońca Realu brutalnie sfaulował Lionela Messiego, a sędzia Hernandez Hernandez bez wahania pokazał mu czerwoną kartkę. Ramos, który został wyrzucony z boiska już po raz 22. w barwach Realu uważa, że arbiter popełnił błąd.- To przesadna kara. Nikogo bym nie skrzywdził. Moim zdaniem to była żółta kartka, a nie czerwona. Spóźniłem się, ale nie było kontaktu, nie chciałem nikogo zranić - wytłumaczył Ramos, który schodząc z boiska klaskał w kierunku Gerarda Pique, "gratulując" mu w ten sposób za wywarcie presji na arbitrze.W Hiszpanii początkowo zastanawiano się, czy Ramos nie kierował swoich oklasków w stronę sędziego. Gdyby ten wpisał to zdarzenie do raportu pomeczowego, to piłkarz Realu zostałby zawieszony na dwa lub trzy mecze. W raporcie nie ma jednak wzmianki o tej sytuacji, sędzia Hernandez Hernandez musiał uznać, że nie chodziło o niego.- Ludzie tutaj są przyzwyczajeni do tego, że sędziowie pozwalają na wiele, ale gdy jakiś arbiter postąpi inaczej... - powiedział Gerard Pique o czerwonej kartce Sergio Ramosa w meczu Realu Madryt FC Barceloną (2-3).