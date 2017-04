Serie A. Włoskie media: Powrót Milika! Ale trener wcale nie chciał go wpuszczać

- Dzięki tej bramce Napoli przestało niecierpliwie patrzeć w stronę Driesa Mertensa - napisał neapolitański dziennik chwaląc Polaka, który wszedł na boisko na zaledwie dziesięć minut przed końcem, a zdobył bramkę już cztery minuty później. Za ten mecz dostał ocenę 6.5 - lepiej oceniono wyłącznie Mertensa ( 7 ).Zdaniem "La Repubbliki" Milik uratował Napoli przed kompromitacją. Wicemistrzowie Włoch walczą o drugie miejsce z AS Romą, do której tracą punkt, ale Rzymianie swój mecz z Pescarą rozegrają dopiero w poniedziałek. W razie zwycięstwa zespół Wojciecha Szczęsnego będzie miał cztery punkty przewagi nad Napoli na pięć kolejek przed końcem sezonu.Trener Maurizio Sarri miał nadzieję, że nie będzie musiał wpuszczać Milika z ławki. - Chciałem wygrać bez wprowadzania go. Mieliśmy trzech napastników oraz Marka Hamsika i Piotra Zielińskiego. To była ekstremalna sytuacja, dlatego zdecydowałem się na taki krok - wytłumaczył Sarri. Poprzedniego gola dla Napoli Milik strzelił we wrześniu z Benfiką ( 4 -2) w Lidze Mistrzów. Potem doznał poważnej kontuzji kolana, do gry wrócił dopiero w lutym tego roku.