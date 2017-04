Bundesliga. Dramat rodziny Arturo Vidala. Szwagier piłkarza został zamordowany

Chile, lurking on the streets of Santiago killed the brother of #Vidal https://t.co/XHoKh8Du7C pic.twitter.com/wrTnRFP9HH — English Gazzetta Fan (@LaGazzetta_EN) 23 kwietnia 2017

W ostatnim czasie Arturo Vidal nie miał powodów do radości, bo jego Bayern odpadł z Ligi Mistrzów i tylko zremisował w ostatnim meczu Bundesligi. Jakby tego było mało, to z Chile dotarła wiadomość o zabójstwie męża siostry pomocnika Bayernu. Napastnicy zatrzymali samochód prowadzony przez siostrę piłkarza i oddali w kierunku jej męża co najmniej sześć strzałów z broni palnej. Ignacio Neira Guerra został szybko przewieziony do szpitala, ale lekarzom nie udało się go uratować.Siostra Vidala przyznała policji, że nie wie dlaczego doszło do tego morderstwa, bo mąż nie wspominał jej o niebezpieczeństwie, które mogłoby mu grozić.Według wstępnych ustaleń Guerra wpadł w zasadzkę, bo wskazuje na to dynamika sytuacji, ale motywy tej zbrodni mają być jeszcze sprawdzane. Policja twierdzi, że to zabójstwo ma związek z porachunkami chilijskich gangów narkotykowych, które działają w Santiago.