Frantisek Rajtoral, były reprezentant Czech, popełnił samobójstwo. Grał przeciwko Polsce na Euro 2012

Rajtoral został znaleziony martwy w swoim domu w niedzielę. Piłkarz Gaziantepsporu jeszcze w piątek był na ławce rezerwowych swojego zespołu w meczu z Konyasporem. Władze klubu oraz koledzy zaniepokoili się po tym, jak nie pojawił się na niedzielnym treningu i nie odbierał telefonów.Do jego domu wezwano policję, która na miejscu odkryła, że Rajtoral powiesił się. - Był dobrą osobą, nie zauważyliśmy, by miał jakiekolwiek problemy. Nie mam pojęcia, dlaczego to zrobił - powiedział prezes klubu Ibrahim Kizil. - Nie spodziewaliśmy się tego. Wszyscy moi piłkarze są w szoku, wszyscy płaczą - powiedział menedżer Gaziantepsportu Bulent Uygun.Rajtoral grał w takich klubach jak Banik Ostrawa, Viktoria Pilzno, Hannover 97 oraz Gaziantepspor, do którego trafił przed tym sezonem. W reprezentacji Czech zagrał 14 razy, w tym w meczach z Polską (6 minut) oraz Grecją (minuta) na Euro 2012 , gdzie Czesi dotarli do ćwierćfinału.