Premier League. Zlatan Ibrahimović wypowiedział się na temat swojej kontuzji

Nie-by-wa-ły pech Zlatana. Ostatnia akcja i TAKA kontuzja. pic.twitter.com/Qv9uKp9q4W — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) 20 kwietnia 2017

Szwed poważnie uszkodził więzadła krzyżowe w trakcie meczu Ligi Europy z Anderlechtem (2-1 po dogrywce).Według ESPN Ibrahimović wróci na boisko najwcześniej w styczniu 2018 roku. - Dziękuję za wasze wsparcie i miłość. Wszyscy wiedzą, że jestem kontuzjowany, więc przez jakiś czas nie pogram w piłkę nożną. Przejdę przez to, tak jak przez wszystko inne i wrócę jeszcze silniejszy. Do tej pory grałem jedną nogą, więc to nie będzie żaden problem. Jedno jest pewne, to ja zdecyduję, kiedy zakończę karierę, nikt inny. Poddanie się nie jest opcją. Do zobaczenia niedługo - napisał do kibiców.Na razie nie wiadomo, jak kontuzja wpłynie na przyszłość Ibrahimovicia w Manchesterze. Jego umowa wygasa wraz z końcem sezonu, ale może zostać przedłużona o kolejny rok.Ibrahimović jest najlepszym strzelcem "Czerwonych Diabłów". W 28 meczach ligowych strzelił 17 goli i zaliczył pięć asyst, a w 11 meczach Ligi Europy zdobył pięć bramek i zaliczył trzy asysty. Przed Manchesterem najważniejsze spotkania: zespół na sześć meczówprzed końcem Premier League zajmuje 5. miejsce i traci jeden punkt do 4. Manchesteru City. Oba zespoły zmierzą się w bezpośrednim starciu 27 kwietnia , które będzie miało wielki wpływ na to, która drużyna zajmie miejsce w czołowej czwórce, dające prawo gry w Lidze Mistrzów. "Czerwone Diabły" mogą awansować do najważniejszych rozgrywek również poprzez wygranie Ligi Europy. W półfinale zmierzą się z hiszpańską Celtą Vigo.