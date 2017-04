Primera Division. Real - Barcelona. Gerard Pique: Real Madryt jest przyzwyczajony do tego, że sędziowie pozwalają na wiele

Sergio Ramosowi grozi poważna kara? Czerwona kartka, która może zadecydować o mistrzostwie

W 77. minucie obrońca Realu dostał czerwoną kartkę za brutalny faul na Lionelu Messim. Ramos żywiołowo protestował przeciwko decyzji sędziego, ale zdaniem Pique niesłusznie.- Jestem przekonany, że gdy wróci do domu i zobaczy powtórkę zrozumie, że to była oczywista czerwona kartka - stwierdził obrońca Barcelony cytowany przez "AS".- Wykonał wślizg dwoma nogami i nie sięgnął piłki, sytuacja jest oczywista. Nie ma co dyskutować na ten temat. Ludzie tutaj są przyzwyczajeni, że sędziowie na wiele im pozwalają, ale gdy jakiś arbiter postąpi inaczej... Widziałem, że Ramos wskazał na mnie po czerwonej kartce, ale będzie tego żałował, gdy zobaczy powtórkę. To była oczywista czerwona kartka.Po porażce z Barceloną 2:3 "Królewscy", chcąc myśleć o mistrzostwie Hiszpanii, nie mogą sobie już pozwolić na żadne wpadki. Na pięć kolejek przed końcem sezonu obie drużyny mają po 75 punktów, ale liderem dzięki lepszemu bilansowi meczów bezpośrednich są Katalończycy. Za to Real ma do rozegrania zaległe spotkanie z Celtą Vigo, więc "Królewscy" nadal mają losy mistrzostwa w swoich rękach.Ramos schodząc z murawy ironicznie oklaskiwał decyzję arbitra. Jeśli taka adnotacja znajdzie się w protokole meczowym spisanym przez sędziego Hernandeza Hernandeza, stoper Realu może mieć duże kłopoty.