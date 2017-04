Real - Barcelona. Kto zdobędzie mistrzostwo Hiszpanii? Walka zaczęła się na nowo

Wyrwa w środku obrony

Na pięć kolejek przed końcem rozgrywek oba zespoły mają po 75 punktów, ale tabeli ze względu na lepszy bilans w starciach bezpośrednich przewodzi Barcelona. Końcówka zmagań o mistrzostwo będzie zacięta.W tej chwili zależni od siebie są tylko Królewscy. Jeśli wygrają wszystkie mecze do końca sezonu, zdobędą mistrzostwo - Real ma do rozegrania jedno spotkanie więcej, zaległe z Celtą Vigo na Balaidos. O taki scenariusz będzie jednak podopiecznym Zinedine'a Zidane'a niezwykle trudno. Po pierwsze, czekają ich na Estadio Santiago Bernabeu trudne pojedynki z Valencią i Sevillą, jedynymi zespołami oprócz Barcelony, z którymi w tym sezonie przegrali w lidze, a także wyjazdowa potyczką z Celtą, która wyeliminowała Real z Pucharu Króla. Niełatwo o zwycięstwo będzie też z Malagą na La Rosaleda, gdzie ostatnio przegrała chociażby Barcelona. Oprócz tego madrytczycy zagrają jeszcze na wyjazdach z Deportivo i Granadą.O wiele łatwiej prezentuje się terminarz Barcelony, która zmierzy się kolejno z Osasuną (u siebie), Espanyolem (wyjazd), Villarrealem (u siebie), Las Palmas (wyjazd) i Eibarem (u siebie).Na niekorzyść Realu przemawiają także problemy kadrowe. Co najmniej do końca kwietnia Zinedine Zidane nie może skorzystać z leczących urazy Raphaela Varane'a i Pepe, a po niedzielnym El Clasico stracił trzeciego nominalnego stopera - Ramosa, który dostał czerwoną kartkę. Na dodatek kapitan Królewskich ironicznie oklaskiwał decyzję arbitra, co oznacza, że może zostać zawieszony nawet na trzy mecze. W takim wypadku jedynym nominalnym stoperem do dyspozycji Francuza pozostaje w najbliższym czasie Nacho.