Real - Barcelona. 500 goli Messiego dla Barcelony

500. gol okazał się niezwykle cenny. Barcelona awansowała na pozycję lidera tabeli Primera Division. Ma tyle samo punktów co jej odwieczny rywal, ale lepszy bilans bezpośrednich spotkań (w grudniu na Camp Nou było 1:1), dzięki czemu jest sklasyfikowana wyżej. "Królewscy" mają jednak do rozegrania zaległe wyjazdowe spotkanie z Celtą Vigo.Messi jest rekordzistą pod względem liczby bramek w El Clasico. W niedzielę strzelił Realowi 22. i 23. gola. Argentyńczyk prowadzi też w klasyfikacji strzelców tego sezonu ekstraklasy - ma 31 goli, a wicelider zestawienia - jego kolega z drużyny Urugwajczyk Luis Suarez - trafił do siatki 24 razy.Barcelona została w środę wyeliminowana z Ligi Mistrzów przez Juventus Turyn i wydawało się, że do El Clasico podejdzie w nie najlepszej formie. Real natomiast pokonał Bayern Monachium i zagra w półfinale po raz siódmy z rzędu.Było to 69. zwycięstwo Katalończyków nad odwiecznym rywalem w historii ligowych potyczek. Real wygrał 72 spotkania, a 33 razy padł remis. Licząc wszystkie rozgrywki, Barcelona triumfowała po raz 92. (według niektórych źródeł - 91.), a Real odniósł 93 zwycięstwa.