Katarzyna Skorupa bez zwycięstwa w finale Ligi Mistrzyń

Finał nie był wielkim widowiskiem, Turczynki wygrały bardzo pewnie, a jedynie trzeci set dostarczył nieco więcej emocji. VakifBank do zwycięstwa poprowadziła Chinka Ting Zhu (22 punkty); we włoskiej ekipie najskuteczniejsza była Serena Ortolani (12).Dla byłej rozgrywającej reprezentacji Polski był to już czwarty udział w Final Four Ligi Mistrzyń. Do swojego dorobku Skorupa będzie mogła dopisać drugi srebrny medal, dwukrotnie stawała na najniższym stopniu podium, ale wciąż brakuje jej zwycięstwa w tych prestiżowych rozgrywkach.W pojedynku o trzecią lokatę inny turecki zespół - Eczacibasi Stambuł wygrał z Dynamem Moskwa 3:1.To trzeci w historii tych rozgrywek triumf VakifBanku. Poprzednie dwa tytuły turecki klub zdobywał z m.in. Małgorzatą Glinką-Mogentale w 2011 i 2013 roku.W tegorocznej edycji LM wystąpiły dwa polskie zespoły - Chemik Police i Tauron MKS Dąbrowa Górnicza , które odpadły w rundzie grupowej.mecz o 3. miejsceEczacibasi VitrA Stambuł - Dynamo 3:1 (25:19, 19:25, 25:23, 25:22)finałVakifBank Stambuł - Imoco Volley Conegliano 3:0 (25:19, 25:13, 25:23)