Liege-Bastogne-Liege. Kwiatkowski: Wygrać z Valverde! Za rok

"Tempo było bardzo wysokie, co stanowiło dodatkową trudność. Współpracowaliśmy z ekipą Movistar, by dogonić ucieczkę. Na ostatnim kilometrze byłem być może trochę za daleko od czoła. Jestem zadowolony z miejsca na podium, ale myślę, że stać mnie było na więcej. Mam nadzieję, że wrócę tu w przyszłym roku, by wygrać z Valverde"."Dla zespołu był to bardzo dobrze rozegrany wyścig. Cały czas trzymaliśmy się razem, utrzymywaliśmy dobre pozycje. Mieliśmy swoich zawodników tam, gdzie powinni być. Próbowałem walki na finiszu i jestem zadowolony z miejsca, jakie wywalczyłem. Dziękuję całemu teamowi, który wykonał dziś wielką pracę"."To dla nas wszystkich bolesny dzień. Zwycięstwo dedykuję tragicznie zmarłemu mojemu przyjacielowi Michele Scarponiemu. Nagrodę pieniężną za dzisiejszą wygraną przekazuję jego rodzinie - żonie i synom-bliźniakom. Zwycięstwo było niesamomite, wypracowane przez cały zespół, który pokazał, że jest dobrze przygotowany. Daniel Martin był bardzo silny, ale uzyskałem wystarczającą przewagę. W ogóle to był dla mnie doskonały tydzień - po Strzale Walońskiej dzisiaj powtórka z sukcesu"."To był piękny wyścig z punktu widzenia drużyny. Z ekipą Quick Step wykonaliśmy dobrą pracę. Finiszowałem z przekonaniem, że będę w stanie wyprzedzić Alejandro, ale on odjechał. Jestem zadowolony ze swojej jazdy, nie sądzę żebym popełnił błąd. Wszyscy partnerzy z ekipy na mnie pracowali, wierzyli we mnie. Nie mogę być rozczarowany, bo drugie miejsce to znakomity rezultat, a pokonał mnie kolarz lepszy ode mnie. Każdego roku z wielką przyjemnością startuję w tym wyścigu, który tworzy historię kolarstwa. Chcę go wygrać od zawsze. Byłoby pewnie łatwiej z Philippe'em (Gilbertem) i Julianem (Alaphilippe'em). Spróbujemy w przyszłym roku".