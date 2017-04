Real - Barcelona. Pierwsze i ostatnie takie El Clasico

El Clasico a mistrzostwo

Bez BBC i MSN?

Pożegnanie "Lucho"

Klasyk rządzi się swoimi prawami i próba przewidzenia w nim czegokolwiek jest w zasadzie bezcelowa. Zarówno Barcelona, jak i Real udowadniały już, że forma obu zespołów poprzedzająca ich bezpośredni pojedynek ma się nijak do tego, co oglądamy w samym Gran Derbi. Tam nikt nie cofa nogi, każdy gra na 110% swoich możliwości. W 2013 roku pogodzony już od miesięcy z przegraniem ligi Real pokonał u siebie Katalończyków 2:1, rozpoczynając spotkanie z Cristiano Ronaldo na ławce. Podobnie było też przed rokiem, kiedy wygrana Królewskich na Camp Nou takim samym rezultatem rozpoczęła niemożliwą wydawałoby się pogoń za koronowanym przez wielu już pod koniec marca na mistrza Hiszpanii rywalem. I choć ostatecznie pogoń ta nie okazała się skuteczna, zagwarantowała emocje do ostatniej kolejki.Emocje wydają się być stawką także niedzielnego starcia. Jeśli wygra Real, kwestia tytułu mistrzowskiego będzie już niemal przesądzona. Królewscy powiększyliby przewagę nad Dumą Katalonii do sześciu punktów na zaledwie pięć kolejek przed końcem zmagań. Real 1. miejsce obroniłby nawet przy równej liczbie "oczek" dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich starć (jesienią na Camp Nou było 1:1). W ostatnich sześciu meczach - Królewscy mają jeszcze dodatkowo do rozegrania zaległe starcie z Celtą Vigo na Balaidos - podopieczni Zinedine'a Zidane'a, by stracić tytuł, musieliby przegrać co najmniej trzykrotnie, zakładając, że Barcelona zdoła wszystkie swoje spotkania wygrać.Jeśli niedzielne El Clasico skończy się remisem bramkowym, w przypadku równej liczby "oczek" w tabeli wyżej będą Katalończycy. Oczywiście wciąż musieliby liczyć na to, że Real zgubi punkty w dwóch z następujących po Klasyku kolejkach, a sama Barcelona nie mogłaby pozwolić sobie na błędy. Wynik 1:1 dawałby przy takiej samej liczbie "oczek" lidera Blaugranie, o ile ta utrzyma lepszy bilans bramkowy w lidze - obecnie to aż 13 goli różnicy na jej korzyść, więc można założyć, że w tej klasyfikacji raczej będzie górą. Remis 2:2 lub wyższy pierwszą pozycję daje w takiej sytuacji Katalończyków bez względu na bilans.To jednak wiele zmiennych, na które piłkarze z Camp Nou nie będą mieli wpływu. Na poważnie drogę do mistrzostwa otwiera im tylko zwycięstwo. W takim przypadku już w niedzielę Barcelona zostałaby liderem La Ligi, co byłoby potężnym motywacyjnym zastrzykiem. Real wciąż musi jeszcze jakiś mecz przegrać, a Katalończycy nie gubić punktów i wywierać na rywalu presję. Taki rezultat niemal gwarantuje batalię o tytuł do ostatniej serii gier.Odkąd ofensywne tercety Realu i Barcelony tworzą trójki Bale, Benzema, Ronaldo oraz Messi, Suarez, Neymar nie zdarzyło się jeszcze, by w jakimkolwiek Klasyku zabrakło obu tridente. W niedzielę do takiej sytuacji dojść może po raz pierwszy. Wiemy na pewno, że w barwach Blaugrany nie wystąpi zawieszony za czerwoną kartkę i gesty wobec arbitra w meczu z Malagą Neymar. Jeśli chodzi o Real, pod znakiem zapytania stoi obecność Garetha Bale'a. Borykający się od czasu pierwszego ćwierćfinałowego meczu z Bayernem z urazem łydki Walijczyk wrócił już do treningów z zespołem i jest w kadrze Królewskich na El Clasico. To, czy ogóle w nim wystąpi, jest jednak zagadką. Jeśli Zidane nie będzie chciał ryzykować zdrowiem zawodnika, w wyjściowej jedenastce, podobnie jak w rewanżu przeciwko Bawarczykom, powinniśmy zobaczyć kapitalnie dysponowanego w ostatnich tygodniach Isco. Wartą rozważenia opcją pozostaje też młodziutki Asensio, który w dwumeczu z Bayernem zanotował asystę i bramkę.Kto zastąpi Neymara w Barcelonie? Zdaniem hiszpańskiej prasy Luis Enrique nie szykuje żadnej rewolucji i postawi z przodu na tercet Messi, Suarez, Alcacer. Ten ostatni ma za sobą udany okres - w poprzednich siedmiu występach zdobył 4 bramki i dorzucił do tego asystę. Wydaje się zatem naturalnym wyborem.Co ciekawe, MSN zostanie rozdzielone w niedzielnym El Clasico, co wcześniej nie miało miejsca. Odkąd w 2014 roku Luis Suarez dołączył do Barcelony i stworzył zabójczy trójząb z Messim i Neymarem, tercet ten grał w każdej potyczce przeciwko Królewskim - łącznie pięć spotkań, z czego dwa wygrane, dwa zremisowane i tylko jedno przegrane. Sprawa nieco inaczej ma się w przypadku BBC. Jeśli wierzyć statystykom, Real, chcąc w niedzielę odnieść zwycięstwo, powinien ze swojego tridente zrezygnować. Od 2013 roku Królewscy z BBC w składzie podchodzili do Gran Derbi sześciokrotnie i tylko raz wygrali, notując przy tym jeden remis i aż cztery porażki. Gdy kogoś z trójki Bale, Benzema, Ronaldo brakowało, a miało to miejsce w Klasykach dwa razy, Real zawsze wygrywał.W sezonie 2016/2017 oba zespoły w teorii lepiej radzą sobie bez swoich największych ofensywnych gwiazd. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że te odpoczywają z reguły w starciach z potencjalnie słabszymi rywalami, stąd liczby zaprezentowane na poniższej grafice nie do końca odzwierciedlają siłę z i bez BBC oraz MSN.W niedzielę, zaledwie kilka dni po odpadnięciu z Ligi Mistrzów, Barcelona gra tak naprawdę nie tylko o reanimowanie ligi, ale i uratowanie całego sezonu. Pucharem Króla, o który Katalończycy powalczą w finale z Deportivo Alaves, nikt się na Camp Nou raczej nie zadowoli. Biorąc pod uwagę, że to ostatni sezon Luisa Enrique w Barcelonie i ostatnie El Clasico z nim na ławce trenerskiej, "Lucho" będzie podwójnie zmotywowany, by w niedzielę wygrać i zwiększyć szansę na zakończenie przygody z klubem w podwójnej koronie. Dla niego to także starcie ostateczne z Zidanem. Z Francuzem mierzył się dwukrotnie (za każdym razem na Camp Nou) i jeszcze nie zdołał go pokonać - remis 1:1 i porażka 1:2. Zwycięstwo na Estadio Santiago Bernabeu, na oczach 80 tysięcy madrytczyków, smakowałoby wyjątkowo. Motywacja z pewnością nie będzie problemem Enrique.Początek meczu Real - Barcelona o godz. 20.45. Relacja w serwisie Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.