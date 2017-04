Żużel. Zbigniew Boniek: Dostałem telefon. Tomek wyjdzie z tego

Otrzymałem "dobry tel",Tomek wyjdzie z tego,uff....ale ulga. Czy to nie jest ostatni dzwonek ostrzegawczy? — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) 23 kwietnia 2017

Organizator zawodów: Gollob upadł na łagodnym zjeździe

Informacyjny chaos. "Gollob krzyczał, że nie czuje nóg"

Żużlowiec Tomasz Gollob uległ wypadkowi podczas okrążenia treningowego przed motocrossowymi mistrzostwami strefy północnej w Chełmnie. Według pierwszych relacji osób obecnych na imprezie Gollob miał stracić panowanie nad motocyklem i doznać najprawdopodobniej urazu kręgosłupa . Lekarz obecny na miejscu nie chciał się wypowiadać o jego stanie zdrowia, ale potwierdził, że podał mu środki przeciwbólowe.Kibiców na Twitterze uspokoił Zbigniew Boniek. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej napisał, że otrzymał dobry telefon, z którego dowiedział się, że Gollob nie odniósł bardzo poważnych obrażeń.Sportowiec niezwłocznie został przetransportowany do szpitala w Chełmnie, a stamtąd helikopterem trafił do szpitala w rodzinnej Bydgoszczy . Tam ma się nim zająć neurochirurg prof. Marek Harat, który wielokrotnie leczył Golloba w trakcie długiej kariery sportowej.Gollob, który niedawno skończył 46 lat, to jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców w historii. W 2010 roku został mistrzem świata. W drużynie wywalczył sześć tytułów. Łącznie zdobył 17 medali MŚ. W 1999 roku został wybrany najlepszym sportowcem Polski w plebiscycie "Przeglądu Sportowego", który jako pierwszy podał informację o wypadku w Chełmnie. Motocross był jego wielką pasją, stanowił też - jak sam mówił - element treningu.Lekarz, który od 25 lat pracuje na motocrossie, podejrzewa uraz kręgosłupa i głowy, ale zaczekajmy na badania, które Tomek przejdzie w Bydgoszczy - mówi w rozmowie ze Sport.pl Władysław Knap, organizator motocrossowych zawodów w Chełmnie. CZYTAJ WIĘCEJ >>> Tomasz Gollob uległ bardzo poważnemu wypadkowi na torze motocrossowym. Świadkowie, do których dotarł "Przegląd Sportowy" mówią, że polski żużlowiec krzyczał do lekarzy, że nie ma czucia w nogach. CZYTAJ WIĘCEJ >>>