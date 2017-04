La Liga. Galaktyczny plan prezesa Realu Madryt. Na liście życzeń wielkie nazwiska

Florentino Perez wrócił na stanowisko prezesa Realu Madryt w 2009 roku i od razu wydal 250 milionów euro na wielkie gwiazdy. Hiszpan na Santiago Bernabeu sprowadził: Cristiano Ronaldo, Kakę, Karima Benzemę i Xabiego Alonso. Było jasne, że do Madrytu powraca jego słynna idea: drużyna oparta na największych gwiazdach uzupełniona najlepszymi hiszpańskimi talentami.Cztery lata później Perez wygrał kolejne wybory i raz jeszcze obiecał galaktyczne transfery. Tym razem do Madrytu ściągnął Garetha Bale'a za rekordowe 100 milionów euro, Isco oraz trenera Carlo Ancelottiego.Ostatnia kandencja Pereza to pasmo sukcesów. Real dwukrotnie zdobył Ligę Mistrzów, a w tym sezonie jest już w półfinale i jest na czele Primera Division. Dlatego w Madrycie wszyscy widzą w w nim niekwestionowanego faworyta do zwycięstwa w tegorocznych wyborach.Fani oczekują jednak, że kolejna kadencja rozrzutnego prezesa znów zwiastuje wielkie transfery. Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy Perez ma już gotowy projekt, w którym na liście życzeń najwyższej są trzy nazwiska: Eden Hazard (Chelsea), Kylian Mbappe (Monaco) i Antoine Griezmann (Atletico).Wielkim fanem talentu Hazarda jest również trener Realu, Zinedine Zidane. Belga trudno będzie sprowadzić na Santiago Bernabeu, ponieważ przedstawiciele Chelsea wielokrotnie powtarzali, że piłkarz nie jest na sprzedaż, a sam zainteresowany jest szczęśliwy w Londynie.Większe szanse Real ma na kupienie młodego Francuza Mbappe, który rozgrywa kapitalny sezon. Pomóc w transferze ma fakt, że wielkim idolem zawodnika jest Cristiano Ronaldo.Perez chciałby ściągnąć także nowego bramkarza. W Madrycie coraz częściej narzeka się na formę Keylora Navasa, któremu w tym sezonie przydarzają się błędy. W roli jego następcy prezes Realu widzi: Thibauta Courtoisa albo Davida de Geę. Według informacji angielskich dziennikarzy za tego drugiego "Królewscy" są w stanie zapłacić nawet 70 milionów euro. Co więcej, Hiszpan miał już wystawić na sprzedaż swój dom w Manchesterze.