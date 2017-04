Liege-Bastogne-Liege. Peleton oddał hołd Scarponiemu

L'ensemble du peloton rend hommage a Michele Scarponi / the peloton paying tribute to Michele Scarponi before the start #LBL pic.twitter.com/Qpd1tFF37Q — Liege-Bastogne-Liege (@LiegeBastogneL) 23 kwietnia 2017

Zawodnicy jego grupy - Astany - wystartowali z czarnymi opaskami.37-letni Scarponi przygotowywał się do jubileuszowej, setnej edycji Giro d'Italia, rozpoczynającej się 5 maja na Sardynii. Dzień przed śmiercią ukończył na czwartym miejscu wyścig Dookoła Alp. W sobotę rano wpadł pod koła wana na skrzyżowaniu niedaleko swojego domu w Filottrano koło Ankony. Osierocił żonę i dwóch synów bliźniaków.Jego śmierć ogromnie poruszyła całe środowisko kolarskie. Kondolencje rodzinie Scarponiego przesłała Europejska Unia Kolarska, a także m.in. organizatorzy Tour de Pologne. We wpisach poszczególnych ekip i zawodników podkreślano, że włoski kolarz, zawsze uśmiechnięty i życzliwy, cieszył się wielką sympatią w peletonie.Liege-Bastogne-Liege to jeden z pięciu tzw. monumentów, obok Mediolan-San Remo, Dookoła Flandrii, Paryż-Roubaix i Giro di Lombardia. W wyścigu wystartowało pięciu Polaków: uważany za jednego z faworytów Michał Kwiatkowski, Michał Gołaś (obaj Sky), Rafał Majka, Paweł Poljański (obaj Bora-Hansgrohe) oraz Tomasz Marczyński ( Lotto Soudal).