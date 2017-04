Żużel. Poważny wypadek Tomasza Golloba. Krzyczał do lekarzy, że nie czuje nóg

W niedzielę rano Tomasz Gollob miał wziąć udział w motocrossowych mistrzostwach strefy północnej w Chełmnie . O godzinie 9 rozpoczął się trening. Z informacji " Przeglądu Sportowego " wynika, że właśnie podczas niego znany polski żużlowiec miał stracić kontrolę nad motocyklem i ulec poważnemu wypadkowi.- Tomasz Gollob ma poważny uraz głowy i kręgosłupa . Bez badań nic więcej nie mogę powiedzieć, ale wątpię by w tym roku zdołał wyjechać jeszcze na tor - powiedział lekarz zawodów Wojciech Kłysiński.Wiadomość dość szybko dotarła do zgromadzonej publiczności. Na miejscu panuje chaos informacyjny, bo wszyscy czekają w nadziei na nieco lepsze wieści ze szpitala. Na razie ich nie słychać. Są za to świadkowie zdarzenia, którzy mówią, że Gollob podczas wkładania na noszach do karetki, miał krzyczeć do lekarzy, że nie czuje nóg.Żużlowiec został przetransportowany helikopterem do bydgoskiego szpitala.Gollob to jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców na świecie. Tuż po zawodach motocrossowych w Chełmnie, miał jechać na mecz żużlowy do Grudziądza, gdzie wciąż się ściga w ekipie MrGarden GKM.