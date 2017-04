La Liga. Oficjalnie: Neymar nie zagra w meczu z Realem Madryt

Barcelona chciała wykorzystać sprzeczność hiszpańskich przepisów, by umożliwić Neymarowi grę w niedzielnym starciu z Realem Madryt , ale ostatecznie nic nie wskórała. Klub wydał oficjalny komunikat, w którym poinformował, że Neymar nie znajdzie się na liście powołanych w meczu z "Królewskimi". Duma Katalonii podała też w wątpliwość decyzję podjętą przez Trybunał Administracyjny ds. Sportu."Wobec niejasności prawnych i braku decyzji Sportowego Trybunału Administracyjnego na 12 godzin przed meczem, a także aby skoncentrować całą uwagę na aspekcie sportowym, klub postanowił nie powoływać Neymara" - napisano w oświadczeniu.Przypomnijmy, że Neymar został zawieszony na trzy mecze za zachowanie w wyjazdowym meczu 31. kolejki Primera Division z Malagą. Brazylijczyk dostał czerwoną kartkę, a następnie sędziemu asystentowi bił ironicznie brawo.Barcelona robiła wszystko, aby jej gwiazda w klasyku ostatecznie zagrała. Przedstawiciele klubu czekali do ostatniej chwili ze złożeniem wniosku apelacyjnego do Trybunału Administracyjnego ds. Sportu. licząc na to, że Trybunał nie zdążył spotkać się w trybie nadzwyczajnym podczas weekendu. Sędziowie nie zebrali się w tej sprawie, ale w sobotę wydali oficjalny komunikat, w który dali jasno do zrozumienia, że Neymar nie może wystąpić w klasyku.